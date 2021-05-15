Челси - Лестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Лестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
21
Перейра
Рикарду Перейра
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
9
Варди
Джейми Варди
17
Перес
Айосе Перес
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
33
Томас
Люк Томас
-
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
-
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
38
Лешабела
Такгало Лешабела
-

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5
Лестер Сити
2

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