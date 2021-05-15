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Челси VS Лестер Сити
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Челси - Лестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Лестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
21
Перейра
Рикарду Перейра
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
9
Варди
Джейми Варди
17
Перес
Айосе Перес
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
33
Томас
Люк Томас
-
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
-
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
38
Лешабела
Такгало Лешабела
-
Прошлые матчи
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5
Лестер Сити
2
Новости
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14