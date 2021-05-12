Ван Дейк не сыграет на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» и Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит чемпионат Европы этого года. Об этом он рассказал в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

«Я чувствую себя хорошо. У меня полно энергии и я готов работать. Восстановление идет хорошо, и осталось принять решение: я еду на Евро-2020 или нет? Я физически чувствую, что правильным будет пропустить турнир и пройти последнюю стадию реабилитации и межсезонье. Летом у меня будет всего пару дней отдыха. Я буду работать каждый день».

Ван Дейк получил травму в октябре 2020-го, когда в него врезался вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд. Ван Дейк повредил крестообразную связку колена и перенес операцию.

Пикфорд сломал ван Дейка прыжком ножницами. Но избежал удаления из-за офсайда