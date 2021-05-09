Фернандо Режес
Примера
Реал
Севилья
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
вчера, 23:50
Фернандо – автор гола в матче «Севильи» и «Реала». Всего за сезон он забил три гола и сделал три результативных паса.
Интересно, что все ассисты Фернандо были в домашних матчах Примеры, а голы – в гостевых:
- «Севилья» – «Сельта» – 4:2 (ассист)
- «Севилья» – «Реал Сосьедад» – 3:2 (ассист)
- «Севилья» – «Хетафе» – 3:0 (ассист)
- «Сельта» – «Севилья» – 3:4 (гол)
- «Реал Сосьедад» – «Севилья» – 1:2 (гол)
- «Реал» – «Севилья» – 2:2 (гол)
Фернандо 33 года. Он играет в «Севилье» уже второй сезон.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые