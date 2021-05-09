Фернандо Режес
Примера
Реал
Севилья
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#Фернандо Режес #Примера #Реал #Севилья

Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами

вчера, 23:50

Фернандо – автор гола в матче «Севильи» и «Реала». Всего за сезон он забил три гола и сделал три результативных паса.

Интересно, что все ассисты Фернандо были в домашних матчах Примеры, а голы – в гостевых:

  • «Севилья» – «Сельта» – 4:2 (ассист)
  • «Севилья» – «Реал Сосьедад» – 3:2 (ассист)
  • «Севилья» – «Хетафе» – 3:0 (ассист)
  • «Сельта» – «Севилья» – 3:4 (гол)
  • «Реал Сосьедад» – «Севилья» – 1:2 (гол)
  • «Реал» – «Севилья» – 2:2 (гол)

Фернандо 33 года. Он играет в «Севилье» уже второй сезон.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Асенсио 67
Азар 90
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фернандо 22
Ракитич 78
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