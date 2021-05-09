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Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры

вчера, 14:13

«Реал» и «Севилья» сыграют в 35-м туре Примеры. Матч стартует 9 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры

Котировки букмекеров:

  • Победа «Реала» – 1,91
  • Ничья – 3,80
  • Победа «Севильи» – 4,00

«Реал» занимает третье место в Примере, но имеет матч в запасе перед «Барселоной» и «Атлетико». Если он побеждает «Севилью», то поднимается на первое место.

До ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2) у «Реала» была беспроигрышная серия из 19 матчей во всех турнирах. Клуб не проигрывает в Примере с 30 января.

«Реал» имеет самый сложный календарь, если сравнивать его с соперниками по таблице. До конца сезона он сыграет только с командами из топ-10.

Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»

Матч завершен
Реал
Мадрид
Асенсио 67
Азар 90
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фернандо 22
Ракитич 78
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