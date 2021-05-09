Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры

«Реал» и «Севилья» сыграют в 35-м туре Примеры. Игра стартует 9 мая в 22:00 по Москве.

«Матч! Футбол 1! проведет прямую трансляцию матча. «Телеспорт» тоже покажет игру в прямом эфире.

Победа выведет «Реал» на первое место в Примере. Он имеет преимущество по личным встречам над лидирующим «Атлетико».

«Севилья» останется четвертой даже в случае победы над «Реалом». Она отстает от первого места на семь очков, но имеет игру в запасе перед «Атлетико».