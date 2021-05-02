«Барселона» победила «Валенсию». Месси оформил дубль

«Барселона» выиграла у «Валенсии» со счетом 3:2. Лионель Месси забил два мяча.

Сначала Месси не реализовал пенальти, но сыграл на добивании. Потом он результативно пробил со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от штанги.

«Барселона» набрала 74 очка за 34 матча Примеры. Столько же очков имеет «Реал», но он опережает «Барселону» по дополнительным показателям.

В чемпионате по-прежнему лидирует «Атлетико», который набрал 76 очков. В следующем туре «Барселона» и «Атлетико» проведут очный матч.