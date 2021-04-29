Мбаппе впервые в полном матче ЛЧ ни разу не пробил по воротам

«ПСЖ» уступил «Ман Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Килиан Мбаппе провел на поле 90 минут. Сделал четыре ключевые передачи и одну удачную обводку. Но ударов по воротам «Сити» так и не нанес.

Это случилось впервые в его карьере из числа матчей, которые он провел полностью.