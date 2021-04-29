Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Сити
Мбаппе впервые в полном матче ЛЧ ни разу не пробил по воротам
33 минуты назад
«ПСЖ» уступил «Ман Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Килиан Мбаппе провел на поле 90 минут. Сделал четыре ключевые передачи и одну удачную обводку. Но ударов по воротам «Сити» так и не нанес.
Это случилось впервые в его карьере из числа матчей, которые он провел полностью.
Хотя в последних пяти матчах ЛЧ он забил восемь голов:
Ответный полуфинал состоится 4 мая.
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