Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Мбаппе впервые в полном матче ЛЧ ни разу не пробил по воротам

33 минуты назад

«ПСЖ» уступил «Ман Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Килиан Мбаппе провел на поле 90 минут. Сделал четыре ключевые передачи и одну удачную обводку. Но ударов по воротам «Сити» так и не нанес.

Это случилось впервые в его карьере из числа матчей, которые он провел полностью.

Хотя в последних пяти матчах ЛЧ он забил восемь голов:

Ответный полуфинал состоится 4 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Килиан Мбаппе
#Лига чемпионов
#ПСЖ
#Манчестер Сити