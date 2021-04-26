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«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и отстал от лидирующего «Интера» на 13 очков. Два месяц назад – был выше на очко
26 апреля, 23:37
В 33-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл в гостях «Лацио» из-за дубля Корреа и гола Иммобиле.
«Милан» идет пятым с 66 очками – столько же у находящихся выше «Наполи» и «Ювентуса».
- В середине февраля «Милан» опережал «Интер» на одно очко, сейчас – отстает на 13.
- В последних 12 матчах «Милан» набрал 17 очков. «Интер» за это же время набрал 32.
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