Серия А
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#Серия А #Милан #Лацио

«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и отстал от лидирующего «Интера» на 13 очков. Два месяц назад – был выше на очко

26 апреля, 23:37

В 33-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл в гостях «Лацио» из-за дубля Корреа и гола Иммобиле.

«Милан» идет пятым с 66 очками – столько же у находящихся выше «Наполи» и «Ювентуса».

Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 2
Корреа 51
Иммобиле 87
3:0
Матч завершен
Милан
Милан
  • В середине февраля «Милан» опережал «Интер» на одно очко, сейчас – отстает на 13.
  • В последних 12 матчах «Милан» набрал 17 очков. «Интер» за это же время набрал 32.

Таблица Серии А

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