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«Спартак» в большинстве победил ЦСКА в дерби
вчера, 18:28
Московское дерби завершилось так:
События из матча:
• Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА
• ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон
В первом круге ЦСКА победил со счетом 3:1.
«Спартак» набрал 50 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА – шестой.
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