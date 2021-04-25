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#РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

«Спартак» в большинстве победил ЦСКА в дерби

вчера, 18:28

Московское дерби завершилось так:

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 52
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

События из матча:

Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон

В первом круге ЦСКА победил со счетом 3:1.

«Спартак» набрал 50 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА – шестой.

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Источник:
Гол.ру
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