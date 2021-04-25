«Спартак» в большинстве победил ЦСКА в дерби

События из матча:

• Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

• ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон

В первом круге ЦСКА победил со счетом 3:1.

«Спартак» набрал 50 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА – шестой.