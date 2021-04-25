Илья Гапонов
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Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА
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В этом сезоне защитник Илья Гапонов провел в РПЛ девять матчей, но восемь раз выходил на замены. Единственное появление в старте – матч против «Химок» (3:2) в октябре.
Так выглядит полный состав «Спартака»: Максименко, Мозес, Гапонов, Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.
За девять выходов на поле Гапонов заработал одну желтую карточку.
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