Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

В этом сезоне защитник Илья Гапонов провел в РПЛ девять матчей, но восемь раз выходил на замены. Единственное появление в старте – матч против «Химок» (3:2) в октябре.

Так выглядит полный состав «Спартака»: Максименко, Мозес, Гапонов, Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.