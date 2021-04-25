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#Илья Гапонов #РПЛ #ЦСКА #Спартак #Футбол
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Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

0
Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 52'
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

В этом сезоне защитник Илья Гапонов провел в РПЛ девять матчей, но восемь раз выходил на замены. Единственное появление в старте – матч против «Химок» (3:2) в октябре. 

Так выглядит полный состав «Спартака»: Максименко, Мозес, Гапонов, Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.

За девять выходов на поле Гапонов заработал одну желтую карточку.

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Источник:
Официальный сайт «Спартака»
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