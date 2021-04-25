ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в первом тайме игры против «Спартака». Он удалился на 37-й минуте.

В этом сезоне у Ахметова уже было удаление в матче против «Зенита». Ту игру ЦСКА проиграл со счетом 2:3.

За всю карьеру до этого сезона Ахметов имел одну красную карточку в матчах чемпионата. Ему 23 года. За ЦСКА Ахметов играет третий сезон.