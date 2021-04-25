Ильзат Ахметов
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ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон
9 минут назад
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в первом тайме игры против «Спартака». Он удалился на 37-й минуте.
В этом сезоне у Ахметова уже было удаление в матче против «Зенита». Ту игру ЦСКА проиграл со счетом 2:3.
За всю карьеру до этого сезона Ахметов имел одну красную карточку в матчах чемпионата. Ему 23 года. За ЦСКА Ахметов играет третий сезон.
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