Ильзат Ахметов
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#Ильзат Ахметов #РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

ЦСКА остался в меньшинстве в первом тайме игры со «Спартаком». Ахметов удалился во второй раз за сезон

9 минут назад

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку в первом тайме игры против «Спартака». Он удалился на 37-й минуте.

В этом сезоне у Ахметова уже было удаление в матче против «Зенита». Ту игру ЦСКА проиграл со счетом 2:3.

За всю карьеру до этого сезона Ахметов имел одну красную карточку в матчах чемпионата. Ему 23 года. За ЦСКА Ахметов играет третий сезон.

Перерыв
Спартак
Москва
0:0
Перерыв
Перерыв
ЦСКА
Москва
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