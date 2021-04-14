Кейлор Навас
Лига чемпионов
ПСЖ
Футбол
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Кейлор Навас ни разу не вылетал из ЛЧ после двухматчевого противостояния – только проигрывал в финале
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«ПСЖ» проиграл «Баварии» 0:1, но все равно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В этом клубу помог голкипер Кейлор Навас, отыгравший оба матча против «Баварии».
Статистика Наваса в Лиге чемпионов:
- Там он играет 7 сезонов.
- Играл в ЛЧ в составе двух клубов – «Реала» и «ПСЖ».
- В сумме он сыграл на турнире в 58 матчах турнира.
- Он ни разу не вылетал из ЛЧ после двухматчевого противостояния.
- Он вылетал из Лиги чемпионов только после проигрыша в финале – в прошлом году «ПСЖ» уступил «Баварии».
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