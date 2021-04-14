Кейлор Навас ни разу не вылетал из ЛЧ после двухматчевого противостояния – только проигрывал в финале

«ПСЖ» проиграл «Баварии» 0:1, но все равно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В этом клубу помог голкипер Кейлор Навас, отыгравший оба матча против «Баварии».

Статистика Наваса в Лиге чемпионов: