Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Реал», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют второй четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов. В первом победил «Реал» – 3:1.

Котировки букмекеров:

Победа «Ливерпуля» – 2,02

Ничья – 3,90

Победа «Реала» – 3,45

Проход «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 4,00.

«Реал» играет без Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Это основные центральные защитники. Рамос травмирован, Варан заразился коронавирусом.

Даже с такими потерями «Реал» идет на серии из 13 матчей без поражений во всех турнирах. В играх с «Ливерпулем» и «Барселоной» команда пропустила только два мяча.

«Ливерпуль» перед этой игрой впервые за пять месяцев выиграл матч на «Энфилде» в АПЛ. Это была домашняя игра с «Астон Виллой» (2:1).

«Реал» имеет преимущество над «Ливерпулем» и по личным встречам. За все время он побеждал четыре раза, «Ливерпуль» – три.

Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Реал»