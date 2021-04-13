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Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Реал», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
7 часов назад
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют второй четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов. В первом победил «Реал» – 3:1.
Котировки букмекеров:
- Победа «Ливерпуля» – 2,02
- Ничья – 3,90
- Победа «Реала» – 3,45
Проход «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 4,00.
«Реал» играет без Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Это основные центральные защитники. Рамос травмирован, Варан заразился коронавирусом.
Даже с такими потерями «Реал» идет на серии из 13 матчей без поражений во всех турнирах. В играх с «Ливерпулем» и «Барселоной» команда пропустила только два мяча.
«Ливерпуль» перед этой игрой впервые за пять месяцев выиграл матч на «Энфилде» в АПЛ. Это была домашняя игра с «Астон Виллой» (2:1).
«Реал» имеет преимущество над «Ливерпулем» и по личным встречам. За все время он побеждал четыре раза, «Ливерпуль» – три.
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