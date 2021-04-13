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#Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #Реал

Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Реал», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

7 часов назад

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Игра стартует 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:55 по Москве. Она доступна и на телеканале «Матч! Футбол 2!».

«Реал» выиграл первый матч со счетом 3:1. Команда имеет серию из 13 матчей без поражений во всех турнирах.

«Реал» и «Ливерпуль» никогда в истории не играли вничью. Всего они провели друг с другом семь игр. Больше побед у «Реала» – четыре.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Реал»

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Реал
Мадрид
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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