Ансгар Кнауфф
Бундеслига
Футбол
Боруссия Д
19-летний Кнауфф забил победный гол в матче за «Боруссию»
вчера, 21:59
«Боруссия» обыграла «Штутгарт» со счетом 3:2. Ансгар Кнауфф – автор победного гола в этом матче. Перед этим он вышел на замену.
Общая статистика Кнауффа в Бундеслиге: три матча, гол и ассист.
Официальный сайт Бундеслиги рассказывал, что Кнауфф и Мукоко вместе играли за молодежку «Боруссии». По манере игры Кнауфф похож на Санчо.
16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
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