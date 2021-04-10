19-летний Кнауфф забил победный гол в матче за «Боруссию»

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» со счетом 3:2. Ансгар Кнауфф – автор победного гола в этом матче. Перед этим он вышел на замену.

Общая статистика Кнауффа в Бундеслиге: три матча, гол и ассист.

Официальный сайт Бундеслиги рассказывал, что Кнауфф и Мукоко вместе играли за молодежку «Боруссии». По манере игры Кнауфф похож на Санчо.

16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила