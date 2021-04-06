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#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Ливерпуль

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

06 апреля, 23:54
  • Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Дубль у Винисиуса Жуниора, еще один гол «Реала» забил Марко Асенсио. У «Ливерпуля» – Мохаммед Салах.
  • С таким же счетом завершился последний матч этих команд – в финале Лиги чемпионов 2018 года. С тех пор клубы не встречались в ЛЧ.
  • Для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана это был 50-й матч в ЛЧ с командой. В 31 из них он победил.
  • Ответная игра пройдет 14 апреля и начнется в 22:00. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Порту»«Челси».
Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 27
Асенсио 36
Жуниор 65
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 51
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Источник:
Гол.ру
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