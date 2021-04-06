Манчестер Сити
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Поделиться:
Комментарии:
0
#Манчестер Сити #Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д

«Ман Сити» с последнего пропущенного гола в ЛЧ забил 18 безответных. Это самая длинная серия в турнире

06 апреля, 22:49
  • «Манчестер Сити» обыгрывает «Боруссию» Д в первом матче четвертьфинала ЛЧ (1:0, перерыв). Счет открыл Кевин Де Брюйне.
  • В последний раз «Сити» пропускал в Лиге чемпионов в октябре против «Порту». Тогда «Порту» забил первым, а потом пропустил трижды.
  • С того момента у «Ман Сити» началась результативная серия без пропущенных мячей. Клуб провел восемь матчей с учетом игры с «Порту» и забил в них 17 голов.
  • Мяч с «Боруссией» стал 18-м в этой серии. Opta пишет, что это самая длинная серия из безответных голов истории турнира.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
Еще по теме
Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Манчестер Сити
#Лига чемпионов
#Футбол
#Боруссия Д