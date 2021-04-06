Манчестер Сити
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
«Ман Сити» с последнего пропущенного гола в ЛЧ забил 18 безответных. Это самая длинная серия в турнире
06 апреля, 22:49
- «Манчестер Сити» обыгрывает «Боруссию» Д в первом матче четвертьфинала ЛЧ (1:0, перерыв). Счет открыл Кевин Де Брюйне.
- В последний раз «Сити» пропускал в Лиге чемпионов в октябре против «Порту». Тогда «Порту» забил первым, а потом пропустил трижды.
- С того момента у «Ман Сити» началась результативная серия без пропущенных мячей. Клуб провел восемь матчей с учетом игры с «Порту» и забил в них 17 голов.
- Мяч с «Боруссией» стал 18-м в этой серии. Opta пишет, что это самая длинная серия из безответных голов истории турнира.
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