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Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
06 апреля, 19:39
«Бавария» примет «ПСЖ» дома в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по Москве.
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Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Баварии» – 1.97.
- Ничья – 3.91.
- Победа «ПСЖ» – 3.66.
У «ПСЖ» матч пропустит Флоренци – он заразился коронавирусом 5 апреля. У «Баварии» по той же причине в составе не будет Сержа Гнабри.
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