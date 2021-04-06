Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Бавария» примет «ПСЖ» дома в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по Москве.

Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа «Баварии» – 1.97.

Ничья – 3.91.

Победа «ПСЖ» – 3.66.

У «ПСЖ» матч пропустит Флоренци – он заразился коронавирусом 5 апреля. У «Баварии» по той же причине в составе не будет Сержа Гнабри.