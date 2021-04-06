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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

06 апреля, 19:25

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» примет на своем поле «ПСЖ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 37
Мюллер 60
2:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 3
Маркиньос 28
Мбаппе 68
  • «Бавария» и «ПСЖ» встречались 9 раз. 4 раз побеждали первые, 5 – «ПСЖ».
  • Последняя встреча состоялась в августе прошлого года, в финале ЛЧ. Тогда сильнее была «Бавария» (1:0).
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Источник:
Гол.ру
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