Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» примет на своем поле «ПСЖ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.