Россия победила Словению и лидирует в группе

• Дубль сделал Артем Дзюба. Теперь у него 29 голов за сборную России. До рекорда Александра Кержакова – один гол.

Дзюба забил Словении два гола за 35 минут. До этого она пропустила один мяч за девять матчей

• После двух матчей Россия лидирует в своей отборочной группе с шестью очками. Она останется на первом месте независимо от результатов других команд.

• Следующий матч пройдет 30 марта против Словакии в гостях.