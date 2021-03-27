Россия
ЧМ-2022
Футбол
Словения
Россия победила Словению и лидирует в группе
час назад
Так прошел матч отбора к ЧМ-2022:
• Дубль сделал Артем Дзюба. Теперь у него 29 голов за сборную России. До рекорда Александра Кержакова – один гол.
Дзюба забил Словении два гола за 35 минут. До этого она пропустила один мяч за девять матчей
• После двух матчей Россия лидирует в своей отборочной группе с шестью очками. Она останется на первом месте независимо от результатов других команд.
• Следующий матч пройдет 30 марта против Словакии в гостях.
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