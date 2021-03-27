Дзюба забил Словении два гола за 35 минут. До этого она пропустила один мяч за девять матчей

До этой игры Словения пропустила один гол за девять матчей. Учитываются товарищеские игры, матчи Лиги наций и отбор ЧМ-2022.

Тот гол случился в игре Словения – Косово (2:1). Автором стал Ведат Мурики. Это 26-летний форвард из «Лацио», который имеет один гол в Серии А в сезоне-2020/21.

В первой игре отбора на ЧМ-2022 Дзюба забил гол и сделал ассист. Тогда Россия победила Мальту со счетом 3:1.

Теперь Дзюба имеет 29 голов за сборную России. Это на один меньше, чем у Александра Кержакова – действующего рекордсмена сборной.

Жемалетдинов – в старте России на матч против Словении. В прошлой игре он дебютировал за сборную