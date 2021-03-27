Артем Дзюба
ЧМ-2022
Футбол
Россия
Словения
Дзюба забил Словении два гола за 35 минут. До этого она пропустила один мяч за девять матчей
2 часа назад
Артем Дзюба – автор двух голов в первом тайме матча России и Словении.
До этой игры Словения пропустила один гол за девять матчей. Учитываются товарищеские игры, матчи Лиги наций и отбор ЧМ-2022.
Тот гол случился в игре Словения – Косово (2:1). Автором стал Ведат Мурики. Это 26-летний форвард из «Лацио», который имеет один гол в Серии А в сезоне-2020/21.
В первой игре отбора на ЧМ-2022 Дзюба забил гол и сделал ассист. Тогда Россия победила Мальту со счетом 3:1.
Теперь Дзюба имеет 29 голов за сборную России. Это на один меньше, чем у Александра Кержакова – действующего рекордсмена сборной.
Жемалетдинов – в старте России на матч против Словении. В прошлой игре он дебютировал за сборную
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