Жемалетдинов – в старте России на матч против Словении. В прошлой игре он дебютировал за сборную

Игра с Мальтой стала для Жемалетдинова дебютной в составе сборной. Тогда он вышел на замену на 57-й минуте, а Россия победила со счетом 3:1.

Жемалетдинову 24 года. За «Локомотив» он провел в сезоне-2020/21 15 матчей в РПЛ, забил гол и сделал три ассиста.

Transfermarkt оценивает Жемалетдинова в 3 миллиона евро.

Как раньше играли Россия и Словения