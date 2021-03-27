Рифат Жемалетдинов
ЧМ-2022
Футбол
Россия
Словения
Жемалетдинов – в старте России на матч против Словении. В прошлой игре он дебютировал за сборную
4 часа назад
Сборная России показала стартовый состав на матч против Словении. В него впервые в карьере попал Рифат Жемалетдинов.
Игра с Мальтой стала для Жемалетдинова дебютной в составе сборной. Тогда он вышел на замену на 57-й минуте, а Россия победила со счетом 3:1.
Жемалетдинову 24 года. За «Локомотив» он провел в сезоне-2020/21 15 матчей в РПЛ, забил гол и сделал три ассиста.
Transfermarkt оценивает Жемалетдинова в 3 миллиона евро.
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