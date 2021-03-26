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Как раньше играли Россия и Словения
4 часа назад
Россия сыграет со Словенией в шестой по счету раз в истории.
- Первый матч состоялся в 1996 году – в товарищеской игре Россия выиграла 3:1.
- В квалификации к ЧМ-2002 матч в Москве завершился вничью 1:1, в Любляне наши проиграли 1:2.
- В стыковых матчах к ЧМ-2010 Россия победила Словению дома 2:1, но на выезде уступила 0:1.
Наиболее часто из соперников по группе Н Россия встречалась со Словакией – девять раз. С Кипром – пять, с Хорватией – четыре, с Мальтой – два матча.
Прогноз на матч Россия – Словения
Во сколько начнется матч Россия – Словения
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