Как раньше играли Россия и Словения

Россия сыграет со Словенией в шестой по счету раз в истории.

Первый матч состоялся в 1996 году – в товарищеской игре Россия выиграла 3:1.

В квалификации к ЧМ-2002 матч в Москве завершился вничью 1:1, в Любляне наши проиграли 1:2.

В стыковых матчах к ЧМ-2010 Россия победила Словению дома 2:1, но на выезде уступила 0:1.

Наиболее часто из соперников по группе Н Россия встречалась со Словакией – девять раз. С Кипром – пять, с Хорватией – четыре, с Мальтой – два матча.

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