Где смотреть матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года

Сборная России сыграет второй матч квалификации к ЧМ-2022 дома против Словении. Игра пройдет 27 марта в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на Первом канале. Начало трансляции – в 17:00.