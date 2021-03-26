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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Словения

Где смотреть матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года

4 часа назад

Сборная России сыграет второй матч квалификации к ЧМ-2022 дома против Словении. Игра пройдет 27 марта в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на Первом канале. Начало трансляции – в 17:00.

Россия
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Словения
  • В группе с Россией и Словенией в группе выступают Хорватия, Словакия, Кипр и Мальта.
  • Россия в первом матче выиграла 3:1 у Мальты, Словения победила Хорватию 1:0.
  • Еще у России в марте останется матч против Словакии в гостях, он состоится 30 марта.

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