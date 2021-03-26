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Во сколько начнется матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
4 часа назад
- Ранее Россия играла против словенцев пять раз. Дважды победила, дважды проиграла, еще раз была ничья.
- Россия и Словения – соперники Хорватии, Словакии, Кипра и Мальты по группе Н.
- В первой игре Россия обыграла Мальту 3:1, Словения начала турнир с победы над Хорватией 1:0. Россия также сыграет со Словакией 30 марта.
Как раньше играли Россия и Словения
Прогноз на матч Россия – Словения
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