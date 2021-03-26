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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Словения

Во сколько начнется матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года

4 часа назад

Россия примет Словению во втором матче квалификации к ЧМ-2022.

Матч пройдет 27 марта и начнется в 17:00 по московскому времени. Первый канал покажет его в прямом эфире.

Россия
-:-
Словения
  • Ранее Россия играла против словенцев пять раз. Дважды победила, дважды проиграла, еще раз была ничья.
  • Россия и Словения – соперники Хорватии, Словакии, Кипра и Мальты по группе Н.
  • В первой игре Россия обыграла Мальту 3:1, Словения начала турнир с победы над Хорватией 1:0. Россия также сыграет со Словакией 30 марта.

Как раньше играли Россия и Словения

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Где смотреть матч Россия – Словения

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