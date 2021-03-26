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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Словения

Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года

4 часа назад

Россия дома сыграет со Словенией во втором отборочном матче к ЧМ-2022. Матч состоится 27 марта, начало – в 17:00 по московскому времени.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,79.
  • Ничья – 3,68.
  • Победа Словении – 5,8.

Дополнительные ставки:

  • Словения не проиграет – 2,22.
  • Победа с сухим счетом - Россия или Словения – 2,05.
  • Тотал меньше 2,5 – 1,74.

«Россия – единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража, и мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать», – слова Станислава Черчесова перед игрой.

«Сильная команда, будет хороший матч, готовимся во всеоружии. На домашнем стадионе приятно играть, при своих болельщиках», – сказал Антон Заболотный.

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