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Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
4 часа назад
Россия дома сыграет со Словенией во втором отборочном матче к ЧМ-2022. Матч состоится 27 марта, начало – в 17:00 по московскому времени.
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,79.
- Ничья – 3,68.
- Победа Словении – 5,8.
Дополнительные ставки:
- Словения не проиграет – 2,22.
- Победа с сухим счетом - Россия или Словения – 2,05.
- Тотал меньше 2,5 – 1,74.
«Россия – единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража, и мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать», – слова Станислава Черчесова перед игрой.
«Сильная команда, будет хороший матч, готовимся во всеоружии. На домашнем стадионе приятно играть, при своих болельщиках», – сказал Антон Заболотный.
Как раньше играли Россия и Словения
Во сколько начнется матч Россия – Словения
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