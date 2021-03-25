Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021

Сборная России U21 разгромила Исландию на молодежном Евро. Счет матча – 4:1. Защитник Павел Маслов отыграл 61 минуту. Потом его заменил Артем Голубев.

Во время замены Маслов держался за заднюю поверхность бедра. Замена была вынужденной. В первом тайме Маслов отметился желтой карточкой.

Павел Маслов – основной защитник «Спартака». В сезоне-2020/21 Маслов провел 21 матч в РПЛ. Он забил автогол в игре с «Динамо».

Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро