Россия
ЧМ-2022
Футбол
Мальта
Как играли раньше Россия и Мальта
вчера, 16:26
Матч Мальта – Россия будет первым для обеих команд в квалификации к ЧМ-2022.
Ранее соперники встречались только в одной товарищеской игре. Матч прошел в 1996 году в феврале. Россия победила 2:0 благодаря голам Карпина и Кирьякова. Тренер сборной Станислав Черчесов тогда был вратарем.
С тех пор Россия и Мальта не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в квалификационных играх.
С остальными соперниками по группе Россия играла чаще.
🇭🇷 Четыре матча против Хорватии.
🇸🇮🇨🇾 По пять игр – против Словении и Кипра.
🇸🇰 Девять матчей – против Словакии.
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