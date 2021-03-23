Как играли раньше Россия и Мальта

Матч Мальта – Россия будет первым для обеих команд в квалификации к ЧМ-2022.

Ранее соперники встречались только в одной товарищеской игре. Матч прошел в 1996 году в феврале. Россия победила 2:0 благодаря голам Карпина и Кирьякова. Тренер сборной Станислав Черчесов тогда был вратарем.

С тех пор Россия и Мальта не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в квалификационных играх.

С остальными соперниками по группе Россия играла чаще.

🇭🇷 Четыре матча против Хорватии.

🇸🇮🇨🇾 По пять игр – против Словении и Кипра.

🇸🇰 Девять матчей – против Словакии.