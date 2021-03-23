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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Мальта

Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года

вчера, 16:24

Россия сыграет в гостях с Мальтой в первой игре квалификационного турнира к ЧМ-2022. Матч начнется в 22:45 по Москве, его впрямую покажет Первый канал.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,144.
  • Ничья – 8,7.
  • Победа Мальты – 28,0.

Дополнительные ставки:

  • Победа России с сухим счетом – 1,55.
  • Победа России с форой (-2) – 1,68.
  • Тотал больше 3 – 1,78.

«Наши легионеры с вероятностью 96 процентов прилетят уже на Мальту. А так настроение хорошее, вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее», – слова Станислава Черчесова о ситуации в сборной.

«Все отлично, подготовились великолепно, поля и инфраструктура были на хорошем уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре. Готовимся к Мальте, это очень серьезная игра. Недооценки Мальты не будет, это отбор, недооценки не может быть», – заверилВячеслав Караваев.

С Мальтой не сыграет Магомед Оздоев. Несколько дней он будет работать с физиотерапевтом в Сочи.

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