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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Мальта

Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года

вчера, 16:19

Сборные России и Мальты встретятся в первом матче отборочного этапа к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мальте и начнется в 22:45 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на Первом канале. Начало трансляции – в 22:40.

Мальта
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Россия
  • В группе с Россией и Мальтой выступают Хорватия, Словакия, Словения и Кипр.
  • Весной Россия также сыграет со Словенией (дома, 27 марта) и Словакией (в гостях, 30 марта).
  • Матч с Мальтой – первый для России в квалификациях к большим турнирам. Единственный раз наша сборная встречалась с мальтийцами в товарищеской игре в 1996 году и выиграла 2:0.
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