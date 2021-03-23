Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года

Сборные России и Мальты встретятся в первом матче отборочного этапа к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мальте и начнется в 22:45 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на Первом канале. Начало трансляции – в 22:40.