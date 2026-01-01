Оскар-2021

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Быстрые факты про «Оскар-2021»: женщина второй раз в истории стала лучшим режиссером, главный фаворит – без наград
#Оскар-2021
Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку
#Оскар-2021
«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей
#Оскар-2021
Песня с «Оскара-2021» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех
#Оскар-2021
Фильмы «Оскар». Все номинанты на «Оскар-2021»
#Оскар-2021