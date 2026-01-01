Алексей Балабанов

Годы жизни
1959-2013
Инфо
Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер
Лента
Материалы
12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры
#музыка
Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»
#Алексей Балабанов
Секреты фильма «Жмурки»: трупы в морге вздрагивали от выстрелов, Панин озвучен голосом Гальцева и не терпел Дюжева
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#Алексей Балабанов
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Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария
#Брат
Балабанов перед смертью написал сценарий нового фильма «Мой брат умер» – о слепом парне, который видит глазами умершего брата
#Алексей Балабанов