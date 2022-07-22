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#музыка #кино #Дэвид Линч #Дэвид Финчер #Алексей Балабанов #Мартин Скорсезе
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12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры

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Дэвид Финчер

Джастин Тимберлейк feat Jay-Z – Suit & Tie

Финчер и Тимберлейк сблизились на съемках «Социальной сети». И после их завершения Финчер сделал Тимберлейку клип на его один из главных хитов.

Ч/б-стиль, интеллигентный поп и танцы от Тимберлейка с переходом к танцам полуголых женщин под читку Jay-Z.

Лучший музыкальный клип-2013 по версии «Грэмми».

Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
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Мартин Скорсезе 

Майкл Джексон – Bad

4 минуты песен-танцев Джексона и еще 14 минут – полноценной короткометражки от Мартина Скорсезе. По сюжету, Джексон играет подростка, который возвращается к преступной банде друзей, где осознает, что больше он не плохой парень.

Скорсезе снимал клип шесть недель, сделал кучу отсылок к «Вестсайдской истории» и потом восхищался Джексоном, сравнивая его движения со ртутью. 

Брайан Де Пальма

Брюс Спрингстин – «Dancing In The Dark»

Обычное концертное (пусть и очень бодрое) видео от автора «Лица со шрамом».

Клип примечателен тем, что там мелькает Кортни Кокс – будущая звезда «Друзей».

Дэвид Линч

Donovan - I Am The Shaman

Импровизация от шотландского фолк-певца – Линч захотел, чтобы это была не заранее записанная песня.

Из фирменных приемов режиссера: реверсивный звук и звездопад, который накладывается на Донована. 

Гаспар Ноэ

Nick Cave & The Bad Seeds – We No Who U R

Эксцентрик и любитель шокировать Ноэ снял минималистичный клип без ярких фишек – темная фигура просто бродит по лесу. 

Тим Бертон 

The Killers – Bones

Сказочный стиль Бертон узнаваем в клипе. Все его участники (включая музыкантов) постепенно становятся скелетами. 

Еще киноманская деталь – группа играет на фоне экрана, где показываются культовые фильмы (например, «Лолита»).

Пол Томас Андерсон

Radiohead – Daydreaming

Режиссер «Нефти» передал экзистенциальную тоску песни. Том Йорк бродит, открывает двери и засыпает в ледяном ущелье. 

Роберт Родригес

Леди Гага и Ариана Гранде – «Rain On Me»

Куча танцовщиц и поп-звезды поколения танцуют под дождем в ярких костюмах. Совсем не стиль Родригеса, но больше 300 млн просмотров!

Алексей Балабанов

«Наутилус Помпилиус» – «Во время дождя»

Балабанов троллит реальность за помешательстве на «Брате». Всего он снял для «Наутилуса» три клипа.

Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария
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Мишель Гондри

Бьорк – Human Behavior

Автор «Вечного сияния чистого разума» начинал как певец панк-группы, которой он и снимал клипы. Бьорк заметила – и предложила снять клип ей – про странный сказочный лес.

Спайк Ли

Эминем – Headlights

Будни Детройта глазами Эминема, который вспоминает детство. Возможное, самое трогательное видео с Эминемом от главного темнокожего режиссера США. 

Гас Ван Сент

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

Режиссер фильма «Умница Уилл Хантинг» говорит, что через этот клип он прорвался сквозь мейнстрим – потому что делалось все просто, но получилось очень круто.

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