12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры
Дэвид Финчер
Джастин Тимберлейк feat Jay-Z – Suit & Tie
Финчер и Тимберлейк сблизились на съемках «Социальной сети». И после их завершения Финчер сделал Тимберлейку клип на его один из главных хитов.
Ч/б-стиль, интеллигентный поп и танцы от Тимберлейка с переходом к танцам полуголых женщин под читку Jay-Z.
Лучший музыкальный клип-2013 по версии «Грэмми».
Мартин Скорсезе
Майкл Джексон – Bad
4 минуты песен-танцев Джексона и еще 14 минут – полноценной короткометражки от Мартина Скорсезе. По сюжету, Джексон играет подростка, который возвращается к преступной банде друзей, где осознает, что больше он не плохой парень.
Скорсезе снимал клип шесть недель, сделал кучу отсылок к «Вестсайдской истории» и потом восхищался Джексоном, сравнивая его движения со ртутью.
Брайан Де Пальма
Брюс Спрингстин – «Dancing In The Dark»
Обычное концертное (пусть и очень бодрое) видео от автора «Лица со шрамом».
Клип примечателен тем, что там мелькает Кортни Кокс – будущая звезда «Друзей».
Дэвид Линч
Donovan - I Am The Shaman
Импровизация от шотландского фолк-певца – Линч захотел, чтобы это была не заранее записанная песня.
Из фирменных приемов режиссера: реверсивный звук и звездопад, который накладывается на Донована.
Гаспар Ноэ
Nick Cave & The Bad Seeds – We No Who U R
Эксцентрик и любитель шокировать Ноэ снял минималистичный клип без ярких фишек – темная фигура просто бродит по лесу.
Тим Бертон
The Killers – Bones
Сказочный стиль Бертон узнаваем в клипе. Все его участники (включая музыкантов) постепенно становятся скелетами.
Еще киноманская деталь – группа играет на фоне экрана, где показываются культовые фильмы (например, «Лолита»).
Пол Томас Андерсон
Radiohead – Daydreaming
Режиссер «Нефти» передал экзистенциальную тоску песни. Том Йорк бродит, открывает двери и засыпает в ледяном ущелье.
Роберт Родригес
Леди Гага и Ариана Гранде – «Rain On Me»
Куча танцовщиц и поп-звезды поколения танцуют под дождем в ярких костюмах. Совсем не стиль Родригеса, но больше 300 млн просмотров!
Алексей Балабанов
«Наутилус Помпилиус» – «Во время дождя»
Балабанов троллит реальность за помешательстве на «Брате». Всего он снял для «Наутилуса» три клипа.
Мишель Гондри
Бьорк – Human Behavior
Автор «Вечного сияния чистого разума» начинал как певец панк-группы, которой он и снимал клипы. Бьорк заметила – и предложила снять клип ей – про странный сказочный лес.
Спайк Ли
Эминем – Headlights
Будни Детройта глазами Эминема, который вспоминает детство. Возможное, самое трогательное видео с Эминемом от главного темнокожего режиссера США.
Гас Ван Сент
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Режиссер фильма «Умница Уилл Хантинг» говорит, что через этот клип он прорвался сквозь мейнстрим – потому что делалось все просто, но получилось очень круто.