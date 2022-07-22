12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры

Финчер и Тимберлейк сблизились на съемках «Социальной сети». И после их завершения Финчер сделал Тимберлейку клип на его один из главных хитов.

Ч/б-стиль, интеллигентный поп и танцы от Тимберлейка с переходом к танцам полуголых женщин под читку Jay-Z.

Лучший музыкальный клип-2013 по версии «Грэмми».