Секреты фильма «Жмурки»: трупы в морге вздрагивали от выстрелов, Панин озвучен голосом Гальцева и не терпел Дюжева

8. В фильме о фильме есть отрывок, как Балабанов объясняет Дюжеву его роль: «У моей жены была собака. Французский бульдог, знаешь? С такой тупой рожей. Когда был маленький, он сошел с ума, стал безумным. Очень радовался появлению любых людей. Но, если увидит какую-нибудь собаку, он срывается, моментально бросается, и их не расцепить. Очень не любил собак, всех кусал. И однажды у него было удивление очень сильное – он увидел лошадь. Он решил, что это собака, но очень большая, и присел такой, знаешь? Я к тому, что он бандит-бандит, а что-то не такое случилось, в сознании что-то не укладывается – сразу испуг какой-то. Потому что это ж ненормальные люди, бандиты – они тупые, глупые и, в общем, больные. Вот ты такой должен быть».

9. В одной из сцен появляется персонаж «Кабан», которого сыграл Юрий Степанов. Бывший бандит, а теперь успешный бизнесмен. Есть версия, что это отсылка к сериалу «Бригада», где был персонаж «Кабан» (друг Саши Белого), который ни разу не появился в кадре. «Алле, Кабан? Здорова, брат, это Белый».

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10. Еще одна отсылка – к «Бандитскому Петербургу». В «Жмурках» Дмитрий Певцов играет эпизодическую роль адвоката. А в «Бандитском Петербурге» он играл бандита по прозвищу «Адвокат».

11. Возможно, тоже отсылка, что один из главных героев «Жмурок» – автомобиль. Как и в «Бумере», BMW, только другой модели – 520i e34. На ней ездили Саймон и Серега (Дюжев и Панин). Машину специально для съемок купили в плохом состоянии. А после – продали, никто из съемочной группы не захотел ее выкупать.

12. Большинство сцен с машиной сопровождается музыкой Вячеслава Бутусова. Он написал всю музыку для «Жмурок». Всего он был композитором в четырех фильмах Балабанова: «Брат», «Брат-2», «Война» и «Жмурки».

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13. Алексей Панин в 2020 году говорил: «Дюжев жопу лизал Балабанову. А я Дюжева терпеть не мог».