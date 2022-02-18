Секреты фильма «Жмурки»: трупы в морге вздрагивали от выстрелов, Панин озвучен голосом Гальцева и не терпел Дюжева
«Жмурки» – единственная комедия Алексея Балабанова и одна из лучших в истории русского кино. Фильм собрал максимальное количество звезд (даже в эпизодических ролях): кажется, такой концентрации известных в моменте актеров не было ни в одном фильме.
Слоган «Жмурок»: «Для тех, кто выжил в 90-е». Этим фильмом Балабанов закрывал и одновременно высмеял надоевшую исчерпавшую себя тему криминала и бандитов в кино.
В этом материале мы рассказываем, как создавался фильм «Жмурки» и какие детали о нем вы не знали.
1. Смерть Сергея Бодрова так ударила по Алексею Балабанову, что он несколько лет не снимал фильмов. Он ничего не делал, ничего не придумывал, ничего не писал. Вытащить Балабанова получилось у друга и продюсера его фильмов Сергея Сельянова: «Я принес ему сценарий «Жмурок» и спросил: «Слабо тебе комедию снять»?» Он согласился, но его главным условиям было, чтобы во всех ролях играли звезды.
2. Сценарий «Жмурок» написал Стас Мохначев. Для фильмов Балабанова – это редкость, почти всегда сценарий писал он сам. Что он говорил про случай с «Жмурками»: «Сельянов принес сценарий. Его сочинил молодой человек, бывший футболист юношеской сборной – Стас Мохначев. Он книжек читает мало, зато очень много смотрит кино. Историю, которую он придумал, я оставил. А все разговорные дела переписал. Потому что так люди не говорят, как у него. В общем, история не моя. Она молодежная».
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3. Изначально у фильма было название «Кавардак. На кинофестивале в Хельсинки он шел под названием «Блеф мертвеца», в американском прокате – «Блеф слепца». В российском – уже под названием «Жмурки»: это и отсылка к народной игре, и к народному слову «жмурик» (мертвец).
4. Весь фильм, кроме нескольких сцен, снят в Нижнем Новгороде. Там Балабанов учился в педагогическом институте на переводчика.
5. Съемки шли всего полтора месяца.
6. «Жмурки» – единственный фильм Балабанова, который можно отнести к комедии. Как он сам его характеризовал: «Там нет чистого жанра какого-то. И не комедия, и не серьезное кино. Что-то промежуточное. Абсолютно русское кино, которое вообще не будет интересно западному зрителю, он не знаком просто с этими реалиями».
7. Одна из первых сцен происходит в морге. Она длится около двух минут, но снимали ее два дня. Трудности возникли с массовкой из трупов. Им нужно было быть неподвижными, но они рефлекторно вздрагивали от выстрелов. Трупов сыграли актеры местного театра.
Один из участников массовки рассказывал: «Этот эпизод снимали в Ковалихинских банях. За каждый день нам заплатили по 1500 рублей. Нас раздели догола и густо намазали серо-синей краской. Некоторым актерам для большей колоритности намалевали шрамы и рваные пулевые раны. Я никогда не видел, чтобы нарисованный шрам выглядел так реалистично. У одной девушки, которая лежала на соседней лавке, был именно такой. Просто мурашки по коже бегали, стоило к ней приблизиться. Черный запекшийся кровавый разрыв, казалось, вот-вот выпустит наружу внутренности».
8. В фильме о фильме есть отрывок, как Балабанов объясняет Дюжеву его роль: «У моей жены была собака. Французский бульдог, знаешь? С такой тупой рожей. Когда был маленький, он сошел с ума, стал безумным. Очень радовался появлению любых людей. Но, если увидит какую-нибудь собаку, он срывается, моментально бросается, и их не расцепить. Очень не любил собак, всех кусал. И однажды у него было удивление очень сильное – он увидел лошадь. Он решил, что это собака, но очень большая, и присел такой, знаешь? Я к тому, что он бандит-бандит, а что-то не такое случилось, в сознании что-то не укладывается – сразу испуг какой-то. Потому что это ж ненормальные люди, бандиты – они тупые, глупые и, в общем, больные. Вот ты такой должен быть».
9. В одной из сцен появляется персонаж «Кабан», которого сыграл Юрий Степанов. Бывший бандит, а теперь успешный бизнесмен. Есть версия, что это отсылка к сериалу «Бригада», где был персонаж «Кабан» (друг Саши Белого), который ни разу не появился в кадре. «Алле, Кабан? Здорова, брат, это Белый».
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10. Еще одна отсылка – к «Бандитскому Петербургу». В «Жмурках» Дмитрий Певцов играет эпизодическую роль адвоката. А в «Бандитском Петербурге» он играл бандита по прозвищу «Адвокат».
11. Возможно, тоже отсылка, что один из главных героев «Жмурок» – автомобиль. Как и в «Бумере», BMW, только другой модели – 520i e34. На ней ездили Саймон и Серега (Дюжев и Панин). Машину специально для съемок купили в плохом состоянии. А после – продали, никто из съемочной группы не захотел ее выкупать.
12. Большинство сцен с машиной сопровождается музыкой Вячеслава Бутусова. Он написал всю музыку для «Жмурок». Всего он был композитором в четырех фильмах Балабанова: «Брат», «Брат-2», «Война» и «Жмурки».
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13. Алексей Панин в 2020 году говорил: «Дюжев жопу лизал Балабанову. А я Дюжева терпеть не мог».
14. После съемок Балабанов переозвучил героя Панина. Одна из причин – у них одинаковый с Дюжевым тембр голоса. В итоге в фильме он говорит голосом комика Юрия Гальцева. А сам Панин озвучил роль студента-медика.
Балабанов и до этого использовал прием переозвучки. Например, вместо Виктора Сухорукова в «Брате» говорит Алексей Полуян. Сергей Маковецкий дублировал Леонида Громова в «Грузе 200». Балабанову нравился идея, что одну роль играют два человека: один визуально, второй – аудиально. Он считал, что это дает картине дополнительную энергетику.
15. В фильме так много стрельбы, насилия, убийств – что на съемках было потрачено около 50 литров искусственной крови.
16. Сына криминального авторитета (героя Михалкова) Владика сыграл Владислав Толочко. Он попал в фильм случайно – кастинг-агенты Балабанова ходили по школам Нижнего Новгорода и искали упитанных мальчиков для роли. Толочко понравился им и фигурой, и бойким характером. У него не было актерского опыта, но после короткого разговора Балабанов сразу утвердил его на роль. Большинство сцен с его участием сняли с одного дубля.
После «Жмурок» Толочко загорелся идеей стать актером и посещал театральные кружки. Но закончил школу и учился на юриста, а потом устроился работать в суд. После «Жумрок» он больше никогда не играл в кино.
17. Герой Дмитрия Дюжева весь фильм стреляет и кого-то бьет: «Всем моим жертвам делали такие железные накладки на плечо, на колено. По этим накладкам я и бил, чтобы актерам больно не было. Помню, снимали сцену с Гариком Сукачевым. Гарик говорит: «Бей! Мне же не больно, я все отыграю». Я ударил, и он как закричит. Я испугался, решил, что ему действительно больно. Думаю: «Промахнулся. Что ж сейчас будет-то?» Но оказалось, что все в порядке. Просто Гарик – актер очень хороший».
18. (Спойлер!). Герой Алексея Панина весь фильм носит с собой кожаную папку, где лежит такого же размера металлическая пластина. Чтобы защищаться от пуль. Балабанов рассказывал, что эта кожаная папка пришла в фильм из реальной жизни.
19. «Жмурки» похож на фильмы Тарантино – об этом даже говорили некоторые актеры. Особенно на «Криминальное чтиво», где тоже два героя бандита работают на авторитета. У них тоже много сцен в машине, смешные бытовые диалоги, в них тоже неожиданно стреляли в квартире. Серега все время крестится при виде церкви, а Джулс в «Криминальном чтиве» постоянно обращался к Библии. И у них все тоже закручено вокруг чемодана.
Что об этом сам говорил Балабанов: «Такого кино у нас не было – это первый русский комикс. Это сознательно вторичный фильм, калька с западного кино: тарантиновского и прочего. Я не скрываю это, где-то даже подчеркиваю. Но Тарантино один. Вот будет у него сын, будет два Тарантино. А я Балабанов».
20. Важные слова Балабанова о «Жмурках»: «Люди! Пожалуйста, не воспринимайте этот фильм серьезно. Это всего лишь смешное кино! Это не реализм, там нет никакой привязки по местности. Я хотел, чтобы это кино смотрели, смеялись и радовались».