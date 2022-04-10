UFC 273

Дата проведения
10 апреля 2022 г.
Место проведения
Джексонвилл (США)
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MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг