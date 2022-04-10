UFC 273

Дата проведения
10 апреля 2022 г.
Место проведения
Джексонвилл (США)
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«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
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