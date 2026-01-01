Блахович – Адесанья

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Сколько Адесанья заработал за бой с Блаховичем на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
«У меня были поражения в кикбоксинге, в любви и в жизни». Адесанья отреагировал на первое поражение в UFC
#Блахович – Адесанья
MMA
Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда
#Блахович – Адесанья
MMA
Блахович победил Адесанью на UFC 259. Он защитил титул чемпиона в полутяжелом весе
#Блахович – Адесанья
MMA
Во сколько начнется бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Прогноз на бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Где смотреть бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья