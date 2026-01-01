Блахович – Адесанья

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Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
#Исраэль Адесанья