Жозе Альдо

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62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде
#Петр Ян
Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой
#Петр Ян
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
#Петр Ян
У Конора уже был сверхбыстрый нокаут – за 13 секунд укладывал Альдо
#UFC