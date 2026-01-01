Тайрон Вудли

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Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке
#Джейк Пол
MMA
Бывший чемпион UFC в среднем весе Тайрон Вудли проиграл Висенту Люке в первом раунде
#Висенте Люке
MMA
UFC проведет турнир в Лас-Вегасе. 30 мая – бой Вудли и Бернса
#UFC