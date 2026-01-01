Стипе Миочич

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Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
#Франсис Нганну
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
#Франсис Нганну
Миочич ткнул пальцем в глаз Кормье. Так, что тот ничего не видит
#Даниэль Кормье
Миочич берет чемпионство в UFC, а потом выходит на дежурство в пожарной станции. Боец, который не отказался от мечты
#Стипе Миочич