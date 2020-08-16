Миочич ткнул пальцем в глаз Кормье. Так, что тот ничего не видит

На турнире UFC 252 Стипе Миочич победил Даниэля Кормье единогласным решением судей. Это последний бой в их трилогии: до этого каждый по разу выигрывал нокаутом. Кормье сразу объявил, что завершает карьеру. Потом он много говорил о ходе боя. Главная деталь: Кормье долго ничего не видел левым глазом, потому что Миочич ткнул туда пальцем.

ESPN показал момент этого тычка. Сам Кормье рассказал, что именно с этого момента ничего не видел: