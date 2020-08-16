Даниэль Кормье
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Стипе Миочич
Миочич ткнул пальцем в глаз Кормье. Так, что тот ничего не видит
16 августа, 11:06
На турнире UFC 252 Стипе Миочич победил Даниэля Кормье единогласным решением судей. Это последний бой в их трилогии: до этого каждый по разу выигрывал нокаутом. Кормье сразу объявил, что завершает карьеру. Потом он много говорил о ходе боя. Главная деталь: Кормье долго ничего не видел левым глазом, потому что Миочич ткнул туда пальцем.
ESPN показал момент этого тычка. Сам Кормье рассказал, что именно с этого момента ничего не видел:
Кормье рассказал, что обсуждал этот момент с судьей: «Я ничего не вижу левым глазом. Там темнота, но это то, что уже не изменить. Я сказал об этом Марку. Он ответил, что воспринял это за удар. Потом он рассказал, что увидел это на повторе. Я просто не могу видеть левым глазом. Это то, что есть».
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