Гилберт Бернс

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MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
Бернс победил Томпсона на UFC 264. Бой продлился все три раунда
#UFC 264
MMA
Усман нокаутировал Бернса на турнире UFC 258. Защитил титул и продолжил рекордную победную серию 🥊
#Камару Усман
MMA
UFC проведет турнир в Лас-Вегасе. 30 мая – бой Вудли и Бернса
#UFC