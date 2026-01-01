Матрица

Инфо
Американскo-авcтpалийcкий научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски.
Факт
Первый эпизод вышел в 1999 году.
Лента
Материалы
Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»
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#Лана Вачовски
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Грустный Киану: как он пережил смерть любимой и впал в тоску – а весь мир полюбил Киану Ривза и считает добрейшим во вселенной
#Киану Ривз
Новая «Матрица» – что это будет за кино: какой сюжет, куда пропал Морфеус, почему снимает только одна сестра Вачовски
#Матрица