Лана Вачовски

Дата рождения
21 июня 1965 г.
Инфо
Режиссер, сценарист и продюсер, ранее известная как Ларри Вачовски
Лента
Материалы
Материалы
Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»
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#Лана Вачовски
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Новая «Матрица» – что это будет за кино: какой сюжет, куда пропал Морфеус, почему снимает только одна сестра Вачовски
#Матрица
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