Матисс Кивлениекс

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Хоккей
«Коламбус» впервые сыграл в НХЛ после смерти Кивлениекса. На арене вывесили баннер в честь погибшего, а вратарь вышел под его номером
#Коламбус (х)
Хоккей
Погибший вратарь «Коламбуса» закрыл от фейерверка своего одноклубника и его жену
#Матисс Кивлениекс
Хоккей
«Коламбус» создал фонд в честь погибшего вратаря Кивлениекса. Часть средств направят на развитие хоккея в Латвии
#Коламбус