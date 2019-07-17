Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна

Поход на стадион помог молодой королеве в начале правления

6 февраля 1952 года от тромбоза скончался король Георг VI. Спустя всего два дня его дочь весьма юного для монархов такого уровня возраста (ей было всего 25 − например, Георг VI стал королем в 40) приняла присягу и стала Елизаветой II.

Простому народу королева не очень нравилась: она мало появлялась в свете (хотя ранее иногда замещала отца на всяких мероприятиях), выглядела чопорно и, по ее же словам, больше любила лошадей, чем людей. Сравнение с отцом – символом борьбы Великобритании во Второй мировой войне – Елизавета проигрывала во всем. Такой имидж нужно было менять.

В этом помогла дата коронации. Ее назначили на 2 июня 1953 года − спустя почти полтора года с фактического вступления на престол. Это произошло из-за старых традиций: после смерти предыдущего правителя необходимо выдержать траурную паузу.

Все это время королева и ее окружение работали над образом нового монарха. Главная задача оставалась та же: необходимо сблизить Елизавету с людьми.