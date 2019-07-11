Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна
Общий список самых высокооплачиваемых знаменитостей от Forbes возглавляет певица Тэйлор Свифт, за ней идут Кайли Дженнер и Канье Вест. За 12 месяцев Свифт заработала 185 миллионов долларов. В 2016 году она уже занимала первое место в подобном рейтинге. Тогда доход Свифт составил 170 миллионов долларов.
Четвертым в общем рейтинге идет Лионель Месси (127 млн). Всего в списке 100 персон и 34 спортсмена. Мы разделили их по видам спорта. Все доходы указаны в миллионах долларов.
- Футбол: Лионель Месси (127), Криштиану Роналду (109), Неймар (105).
- Баскетбол: Леброн Джеймс (89), Стефен Карри (79,8), Кевин Дюрэнт (65,4), Рассел Уэстбрук (53,7), Джеймс Харден (47,7), Крис Пол (43,8), Кайри Ирвинг (43,3), Яннис Адетокумбо (43,2), Дамиан Лиллард (41,1), Блейк Гриффин (39,1), Пол Джордж (38,6).
- Американский футбол: Рассел Уилсон (89,5), Аарон Роджерс (89,3), Бен Ретлисбергер (55,5), Халил Мак (55), Демаркус Лоуренс (46,9), Дрю Брис (42,4), Аарон Дональд (41,4), Брендин Кукс (38,4).
- Гольф: Тайгер Вудс (63,9), Фил Микельсон (48,4), Рори Макилрой (39).
- Формула 1: Льюис Хэмилтон (55), Себастьян Феттель (40,3).
- Бокс: Канело Альварес (94), Энтони Джошуа (55).
- Теннис: Роджер Федерер (93,4), Новак Джокович (50,6)
- Бейсбол: Майк Форель (50,6), Брюс Харпер (44,5).
- ММА: Конор Макгрегор (47).
Футболистов мы сознательно поставили выше остальных, хотя дальше распределяли порядок по количеству представителей вида спорта. Игроков из футбола всего трое, но каждый из них зарабатывает больше любого другого спортсмена.
По соотношениям доходов у других интересно, что популярности баскетболиста Леброна Джеймса не хватило, чтобы обойти в рейтинге теннисиста Роджера Федерера. Еще показательно, что в списке нет ни одного хоккеиста.