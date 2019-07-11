Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна

Общий список самых высокооплачиваемых знаменитостей от Forbes возглавляет певица Тэйлор Свифт, за ней идут Кайли Дженнер и Канье Вест. За 12 месяцев Свифт заработала 185 миллионов долларов. В 2016 году она уже занимала первое место в подобном рейтинге. Тогда доход Свифт составил 170 миллионов долларов.

Четвертым в общем рейтинге идет Лионель Месси (127 млн). Всего в списке 100 персон и 34 спортсмена. Мы разделили их по видам спорта. Все доходы указаны в миллионах долларов.