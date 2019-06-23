Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
Сборная Бразилии разгромила Перу (5:0) в игре третьего тура группового этапа Кубка Америки. Перед матчем мы восхищались празднованиями Ришарлисона, но его даже не поставили в стартовый состав. Другие игроки решили все еще в первом тайме, который Бразилия выиграла с разницей в три мяча.
Особенно показательным здесь вышел второй гол. Перуанский голкипер Гальесе выбивал мяч подальше от ворот, но попал в Фирмино. Отскок пришелся в штангу, а дальше Фирмино без проблем разобрался с потерявшимся вратарем. Бразилец забивал в своем стиле, развернув голову в сторону центра поля.
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Все правильно: для самого Фирмино никакой сенсации не произошло. В подобной манере он забивает и в «Ливерпуле», и в сборной. Красивые кадры с его отвернутым лицом появляются почти после каждого матча с голами. Только для Перу подобные действия были больше похожи на издевательство.
«Я помню первый гол, который забил за «Хоффенхайм» против «Вердера». Тогда я обогнул вратаря и отвернулся от него. Идея пришла ко мне просто так. Это опасно, не так ли? Вы можете не забить. Но всякий раз, когда появляется возможность, я делаю это», – рассказывал Фирмино о своей манере. Это уже стало его отличительной фишкой.
До этой игры с Бразилией сборная Перу пропустила на Кубке Америки всего один мяч. Перуанцы сыграли нулевую ничью с Венесуэлой, а потом обыграли Боливию во втором туре (3:1). Результаты Бразилии похожи на достижения Перу, но голов команда вообще не пропускала. И это при всей критике бразильской игры в ничейном матче с Венесуэлой.
Перуанцы развалились в главном матче группы, что для них совсем не характерно. Вратарь Гальесе всю карьеру провел на родине и только раз уезжал в Мексику, но в сборной отыграл без больших провалов уже больше 50 матчей. Была в его карьере и героическая игра против Бразилии. На Кубке Америки-2016 сборная Перу победила со счетом 1:0 из-за спорного гола.
В том матче Гальесе потащил шесть ударов в створ ворот (были и невероятные спасения), а Бразилия вылетела из турнира уже на групповом этапе. Теперь все вернулось в более привычную реальность, где Бразилия занимает безальтернативное первое место в группе. Шансы на выход остаются и у Перу, но только с третьего места.