Идеальное завершение карьеры: Дацюк возвращается в Екатеринбург спустя 19 лет

В прошлом году Дацюку исполнилось 40. Но даже несмотря на это, он был в полном порядке. Главный тренер команды Илья Воробьев часто оставлял его в запасе, он лечился от повреждения, но сохранял статус главного игрока СКА, выкладываясь в каждой встрече. Статистика подтверждает это: в 54 матчах он забросил 12 шайб и отдал 30 голевых передач.

Возвращение Дацюка в «Автомобилист» – это абсолютно киношный сценарий. Весной, когда нападающий объявил об уходе из СКА, им интересовался «Детройт». По словам директора «Автомобилиста» Максима Рябокова, американцы выходили на представителей Дацюка с предложением. Но игрок отклонил его, потому что много раз говорил о желании закончить карьеру в Екатеринбурге.