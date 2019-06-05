Идеальное завершение карьеры: Дацюк возвращается в Екатеринбург спустя 19 лет
19 лет назад Дацюк уехал из Екатеринбурга, чтобы построить блистательную карьеру и вернуться в статусе легенды. Вот – все трофеи Дацюка с момента ухода из свердловской «Динамо-Энергии»:
- Два Кубка Стэнли (2002, 2008).
- Три Приза Кларенса Кэмпбелла (2002, 2008, 2009).
- Четыре президента Трофи (2002, 2004, 2006, 2008).
- Один Кубок Гагарина (2017).
- Одна победа в чемпионате России (2005).
- Победа на чемпионате мира (2012).
- Олимпийское золото (2018).
В прошлом году Дацюку исполнилось 40. Но даже несмотря на это, он был в полном порядке. Главный тренер команды Илья Воробьев часто оставлял его в запасе, он лечился от повреждения, но сохранял статус главного игрока СКА, выкладываясь в каждой встрече. Статистика подтверждает это: в 54 матчах он забросил 12 шайб и отдал 30 голевых передач.
Возвращение Дацюка в «Автомобилист» – это абсолютно киношный сценарий. Весной, когда нападающий объявил об уходе из СКА, им интересовался «Детройт». По словам директора «Автомобилиста» Максима Рябокова, американцы выходили на представителей Дацюка с предложением. Но игрок отклонил его, потому что много раз говорил о желании закончить карьеру в Екатеринбурге.